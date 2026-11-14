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Henüz görüşmedik

Fırtına'nın kanca attığı isimlerden Hacken'den Abdoulaye Doumbia için kulübünden açıklama geldi. İsveç ekibinin sportif direktörü Erik Friberg "Doumbia bizim için önemli bir oyuncu. Şu an onun için hiçbir kulüple masaya oturmadık" ifadelerini kullandı. Friberg'in bu sözleri bonservisini yükseltmek için sarf ettiği düşünülüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Henüz görüşmedik
Fırtına'nın kanca attığı isimlerden Hacken'den Abdoulaye Doumbia için kulübünden açıklama geldi. İsveç ekibinin sportif direktörü Erik Friberg "Doumbia bizim için önemli bir oyuncu. Şu an onun için hiçbir kulüple masaya oturmadık" ifadelerini kullandı. Friberg'in bu sözleri bonservisini yükseltmek için sarf ettiği düşünülüyor.
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