Ernest Muçi durmuyor

Karadeniz ekibinde çok iyi bir sezon geçiren Ernest Muçi, milli takımda da durmadı. Arnavutluk'un Finlandiya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada harika bir gol kaydetti. Muçi Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta 3 defa ağları sarstı. 7 de asist yaptı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Karadeniz ekibinde çok iyi bir sezon geçiren Ernest Muçi, milli takımda da durmadı. Arnavutluk'un Finlandiya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada harika bir gol kaydetti. Muçi Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta 3 defa ağları sarstı. 7 de asist yaptı.