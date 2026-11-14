800 bin TL ceza

PFDK, Alanyaspor-Trabzonspor maçının faturasını kesti. TFF'den yapılan açıklamaya göre bordomavili kulüp, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle 800 bin TL para cezası aldı. Aynı zamanda bazı taraftarların kartları bloke edildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
PFDK, Alanyaspor-Trabzonspor maçının faturasını kesti. TFF'den yapılan açıklamaya göre bordomavili kulüp, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle 800 bin TL para cezası aldı. Aynı zamanda bazı taraftarların kartları bloke edildi.