Sakatlık raporu

Bordo mavili takımda bulunan Franculino Dju ve Arseniy Batagov için gözler bu hafta çekilecek kontrol MR'larına çevrildi. Oyuncuların dokularındaki iyileşme durumu kontrol edilecek ve saha çalışmalarına başlama izinleri bu sonuçlara göre verilecek.

BATAGOV ERKEN DÖNEBİLİR

Arseniy Batagov cephesinden camiayı sevindirecek müjdeli bir haber var. Başlangıçta sahalara dönüş tarihi aralık ayı olarak öngörülen Ukraynalı stoperin, beklenenden daha erken takıma katılabileceği öğrenildi. Bu hafta yapılacak kontroller belirleyici olacak.