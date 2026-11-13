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Richarlison pazarlığı

Tottenham, Richarlison için 15 milyon euro talep etti, bordo mavililer indirim istedi. Brezilyalı forvette de ‘Gelirsem ilk 11’de oynarım’ düşüncesi hakim

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Richarlison pazarlığı

Dju'nun performansından memnun olan Trabzonspor, Onuachu'nun beklentilerin altında kalması nedeniyle forvet takviyesi planlıyor. Gündemde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Richarlison var. Bordo mavililer, 29 yaşındaki Brezilyalı için Tottenham ile temaslara başladı ve hatta ilk teklifi sundu. Gelen bilgilere göre Tottenham, 2022-23'te Everton'dan 58 milyon euro'ya transfer ettiği Richarlison için 15 milyon euro talep etti. Bordo mavili yönetim ise sözleşmesinin son yılında olan 1.84 boyundaki yıldız için indirim istedi.

AS FORVET OLMAK İSTERİM

Öte yandan kulübünden izin alınarak Richarlison ile de temas kuruldu. 1,84 metre boyundaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gözüküyor. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de sadece bir maçta 68 dakika forma giyen tecrübeli futbolcu cephesinde ise "Trabzonspor'a gelirsem ilk 11'de oynarım" düşüncesi de ön plana çıktı. Oynamaya ve kendini yeniden kanıtlamaya aç olan Brezilyalı, rotasyon oyuncusu olmak yerine direkt takımın as forveti olmak istiyor. Richarlison'un bu öz güvenli tavrı beğenildi. Çift taraflı operasyon sürüyor.

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