Hücumda rakip tanımıyor

Ofansif futboluyla göz dolduran Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada "Net Gol Şansı Yaratma" istatistiklerinde zirveye yerleşti. Bordo-mavililer, ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geride bırakarak maç başına 4,55 ortalamayla toplamda 50 net fırsat üretti. 45 net gol şansı (4,09 ortalama) üreten Galatasaray ikinci, 44 net gol şansına (4,00 ortalama) sahip Fenerbahçe ise üçüncü sırada. Süper Lig'in bir diğer şampiyonluk adayı Beşiktaş ise 11 haftalık periyotta ürettiği 31 net fırsatla (2,82 ortalama) 6. sırada kalarak zirvenin oldukça gerisinde kaldı.

SÜPER GÜÇ: SALAH MUÇI

Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor'un hücum hattı durdurulamıyor. Toplam 26 gol atan Fırtına'da Salah ve Muçi şov yapıyor. Hücum hattının tartışmasız lideri konumundaki Salah, dokuz gol ve üç asist üreterek zirvede. En büyük destekçisi Muçi ise üç gol ve altı asistlik harika bir performansla ona eşlik ediyor. Takımın ligde kaydettiği toplam 26 golün 21'ine doğrudan etki etmeyi başardı.