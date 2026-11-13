11 haftada zirveye çıktı

Süper Lig'de bu sezon hücum organizasyonlarıyla rakiplerine zor anlar yaşatan Fırtına, akan oyundaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Son iki sezonun tamamında akan oyunda yalnızca 33 gol bulabilen Karadeniz devi, bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. Bordomavililer, ligde geride kalan 11 haftada akan oyunda tam 19 gol üreterek bu alanda ligin en skorer takımı ünvanını ele geçirdi.

2019-20'DE 48 GOL KAYDETTİ

Bu hücum performansı, herkesin aklına Trabzonspor'un akan oyunda en başarılı olduğu dönemi getirdi. Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda akan oyunda tam 48 gol bularak zirve yapmıştı.

EVİNDE 15 GOL ATTI

Taraftarı önündeki beş karşılaşmanın tamamını kazanan Fırtına, rakip ağları 15 kez sarstı; yalnızca bir gol yedi. Böylece iç sahada maç başına üç puan ortalamasına ulaştı. Özellikle savunma anlamında Papara Park'ta rakiplerine duvar ördü.

LİGİN EN İYİSİ

İlk 11 haftada toplam sekiz gol yiyen Trabzonspor'u bu istatistikte 10 golle Fenerbahçe, 12 golle Beşiktaş takip etti. Galatasaray ve Amed SK ise 15'er gol yedi. Hücumda 26 gole ulaşan Fırtına, + 18 averaj ve 25 puanla ikinci sıraya yerleşti.

DIŞARIDA 1,67 ORTALAMA

Dış sahada altı maça çıkan Fırtına; üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle 10 puan topladı. Bu periyotta 11 gol atan Trabzonspor, kalesinde yedi gol gördü ve 1,67 puan ortalaması yakaladı. Bordo mavililer, deplasmanda Rize'den üç gol yedi.