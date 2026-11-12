Trabzonpor'dan Richarlison teklifi! İngiliz basını duyurdu

Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde forvet hattına yönelik çalışmalar devam ediyor. Franculino Dju'nun performansından memnun olan bordo- mavililer, Paul Onuachu'nun beklentilerin altında kalması nedeniyle golcü takviyesi yapmayı değerlendiriyor. Gündemdeki isimlerden biri de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Richarlison. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Karadeniz devi, yaz transfer döneminde de ilgilendiği 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için Tottenham yönetimi ile temaslara başladı ve hatta ilk teklifi sundu.

TÜRKIYE SEÇENEĞI ÖNE ÇIKTI

2022 yılından bu yana Tottenham forması giyen futbolcunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Bu nedenle ocak ayında ayrılma ihtimali bulunuyor. Trabzonspor'un, sözleşmesinin son aylarına giren sambacı için düşük bonservis bedeli önerdiği iddia edildi. 1,84 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gözüküyor. Bu sezon Premier Lig'de sadece bir maçta 68 dakika forma giyen tecrübeli futbolcunun bordo mavililere gelmeye sıcak baktığı vurgulandı. Özellikle Salah faktörünün bu transferde belirleyici olabileceği öne sürüldü.

RİCHARLİSON SALAH'I ALKIŞLADI

Richarlison, sosyal medyadaki hareketiyle gündeme geldi. Tottenham'da forma giyen Brezilyalı futbolcu, bordomavili takımın yıldızı Salah'ın paylaşımına yorum yaptı. Salah, Trabzonspor'un Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Richarlison ise Mısırlı futbolcunun paylaşımına alkış emojisi bıraktı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

FIZIK GÜCÜ: İkili mücadelelerde kolay pes etmez. Stoperleri fiziksel olarak zorlayabilir.

HAVA TOPLARI: Kafa vuruşları ve ceza sahası içindeki zamanlaması iyidir.

GOL SEZGİSİ: Özellikle altıpas çevresinde doğru pozisyon alabilir.

PRES: Önde baskı yapmayı sever, rakip savunmayı rahat bırakmaz.

HAREKETLİLİK: Savunma arkasına koşular yapar, kanallara açılarak alan yaratır.

BİTİRİCİLİK: Fırsat bulduğunda etkili olabilir ancak son vuruş istikrarı zaman zaman düşebilir.

ZAYIF YÖNLERİ

İSTİKRAR: Performansı dönem dönem dalgalanabiliyor.

SAKATLIK GEÇMİŞİ: Fiziksel sorunlar nedeniyle zaman zaman maç kaçırabiliyor.

OYUN KURMA: Pasör ve yaratıcı bir santrfor değil.

DAR ALAN: Teknik kapasitesi iyi olsa da dar alanda çalım ve bire bir becerisi en güçlü özelliği değil.

HANGİSİ İYİ?

Onuachu hava hakimiyeti, fiziksel üstünlük ve ceza sahası etkinliğiyle öne çıkarken; Richarlison hareketlilik, pres, savunma arkasına koşu ve hücum çeşitliliği sunar.