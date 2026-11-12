Salah İngiltere’yi aratmadı

Premier Lig ekibi Liverpool'da gösterdiği performansla hafızalara kazınan Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayı giymesiyle yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Süper Lig'de nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenen Salah, 11 haftalık bölümde kaydettiği dokuz gol ve yaptığı üç asistle beklentileri karşıladı. Tecrübeli futbolcu, ortaya koyduğu performansla İngiltere günlerini aratmadı.

KRALLIK YARIŞINDA TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Salah, Süper Lig'de, bordomavili formayla 11 haftalık bölümü geride bıraktı. Söz konusu dönemde dokuz gol ve üç asistlik katkı veren oyuncu İngiltere'de Liverpool formasıyla sergilediği performansı aratmadı. Gol krallığı yarışında da dokuz golle zirve takibini sürdüren oyuncu, ligin geri kalan bölümünde ortaya koyacağı performansla kariyerine Süper Lig gol krallığını da eklemeyi hedefliyor.

DOKUZ SEZONDA 4 KEZ GOL KRALI

Salah, İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığı dokuz sezonda dört kez gol krallığı sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu, 2017-18 sezonunda 32 golle başladığı bu başarı serisini 2018- 19'da 22, 2021-22'de 23 ve 2024-25 sezonunda 29 golle sürdürdü.

MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Mısır Milli Takımı'nın hocası Hossam Hassan ile sorun yaşayan Salah, Hassan'ın gidip yerine Ali Maher'in gelmesi ile milli takıma geri döndü. Maher, Malavi ile oynanacak maçlardan önce kampa gelen Salah'ı sıcak bir şekilde karşıladı.