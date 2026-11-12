Orta sahanın dinamosu

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fabinho, Süper Lig'de dokuz, UEFA Konferans Ligi'nde ise üç karşılaşmada forma giydi. Ligde 723, Avrupa'da 128 dakika görev yapan Brezilyalı futbolcu, orta sahadaki performansıyla dikkat çekti. Bordo-mavili takımdaki ilk maçına Amed SK deplasmanında çıkan Fabinho, bu karşılaşmada yüzde 91 pas isabeti yakalarken Muhammed Salah'ın kaydettiği golle sonuçlanan atağın başlangıcında rol oynadı. Fabinho, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 lig maçının tamamında yüzde 91 pas isabeti yakaladı. Gençlerbirliği karşılaşmasında 10 uzun pas denemesinin tamamında isabet sağlayan Brezilyalı oyuncu, aynı mücadelede iki pas arası ve bir kilit pasla oynadı. Konyaspor deplasmanında ise üç top kapma ve bir pas arasıyla savunmaya katkı verdi.

FREİBURG SINAVINDA ÖN PLANA ÇIKTI

Konferans Ligi'nde 3 karşılaşmada toplam 128 dakika görev yapan Fabinho, Trabzonspor'un KuPS'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil olarak 35 dakika sahada kaldı. Freiburg karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Fabinho, yüzde 95 pas isabeti yakaladı. Aynı mücadelede dört pas arası ve üç top kapmayla bu istatistiklerde maçın en başarılı oyuncusu oldu.

RAKAMLARI ÜST DÜZEY

Samsunspor deplasmanında üç kilit pas üreten Fabinho, 12 ikili mücadelenin yedisini kazanırken yüzde 80 pas isabeti yakaladı. Çaykur Rizespor karşısında iki top kapma ve bir şut engelleme, Gaziantep FK maçında iki pas arası ve iki şut engelleme gerçekleştiren deneyimli oyuncu, milli ara öncesindeki Alanyaspor karşılaşmasını da yüzde 90 pas isabeti, iki pas arası ve iki top kapmayla tamamladı.

REIS İLE 485 DAKIKA

Reis'in göreve geldiği Galatasaray derbisinden itibaren ligde oynanan altı maçın tamamında da forma giyen Fabinho, toplam 485 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmaların dördünde 90 dakika görev yaparken, Galatasaray derbisinde yüzde 88 pas isabeti, üç top kapma, iki pas arası ve iki şut engelleme istatistiğiyle öne çıktı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI REKOR KIRDI

Bordo mavili takımın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 11,08 kilometre mesafe kat eden Fabinho, mücadelenin en fazla koşan oyuncusu olmayı başardı. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmayı yüzde 83 pas isabetiyle tamamladı, ayakta alkışlandı.