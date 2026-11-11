Trabzon yenildi, hoca gönderildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah ekibine 91-72 yenildi. Trabzonspor Basketbol Kulübü, Sabah yenilgisinin ardından başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verdiğini duyurdu, Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah ekibine 91-72 yenildi. Trabzonspor Basketbol Kulübü, Sabah yenilgisinin ardından başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verdiğini duyurdu, Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.