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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Reis ile tırmandı

Reis ile tırmandı

Fırtına, Süper Lig'de üst üste aldığı altı galibiyetle milli araya moralli girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Reis ile tırmandı

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışla puanını 25'e yükselten bordo-mavililer, ligde ikinci sıraya yerleşerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

6 MAÇTA 18 PUAN

Thomas Reis ile ligde çıktığı altı karşılaşmayı kazanan Fırtına, hanesine 18 puan yazdırdı. Bordo-mavililer, Alman teknik adamın gelmesiyle yakaladığı çıkışı sürdürürken, ligde üst üste aldığı galibiyetlerle puan tablosunda ikinci sıraya kadar yükseldi.

HEM SAVUNMA HEM HÜCUM

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis ile oynadığı altı lig maçının tamamında rakip fileleri en az 2 kez havalandırmayı başardı. Hücumdaki üretkenliğini aldığı sonuçlara yansıtan bordo-mavililer, savunmada da ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

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