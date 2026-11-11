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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Milli ara ilaç gibi gelecek

Milli ara ilaç gibi gelecek

Fırtına’nın sakat oyuncularının durumları belli oldu. Dju, Aral ve Folcarelli takımla idmanlara başlayacak. Malinovskyi, Batagov ve Okay Yokuşlu’nun takvimi de artık netleşti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Milli ara ilaç gibi gelecek

Süper Lig'deki yoğun fikstürde sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor'a verilen milli ara nefes aldıracak. Fırtına'da Dju ve Aral'ın Eyüpspor karşılaşması öncesinde takımla antrenmanlara çıkması bekleniyor. Aral'ın Eyüpspor maçında oynama ihtimali bulunuyor. Folcarelli de Eyüpspor mücadelesi öncesinde takımla antrenmanlara başlayacak. Malinovskyi, milli arada bireysel çalışmalar yapacak. 33 yaşındaki merkez orta sahanın topla çalışmayı da deneyeceği ve duruma göre takımla çalışabileceği belirtildi. Batagov'un aralıkta saha çalışmalarına başlaması planlanıyor. Okay Yokuşlu'nun ise ocakta idmanlara katılması bekleniyor.

MİLLİ ARAYA AVANTAJLI GİRDİ

Ligde üst üste kazandığı karşılaşmalarla puan kayıplarını telafi eden Trabzonspor, milli araya ikinci sırada girerek zirve yarışında önemli bir konum elde etti. Bordo-mavili ekip, milli aranın ardından da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

TAKIMA DÖRT GÜN İZİN

Teknik direktör Reis, futbolculara 4 gün izin verdi. Alman hoca yönetimindeki bordomavililer, izin süresinin ardından yeniden bir araya gelerek milli ara sonrasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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