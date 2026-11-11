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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor BBC'den Salah’a büyük övgü

BBC'den Salah’a büyük övgü

BBC’nin Liverpool muhabiri Aadam Patel: Maç günü Trabzon’da bir gezintiye çıktığınızda her yerde Salah’ın yüzüyle karşılaşırsınız. Balıkçıların iç duvarlarında bile onun resimleri var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
BBC'den Salah’a büyük övgü

16 maçta attığı 11 gol ve yaptığı 5 asistle 16 gole doğrudan etki eden Salah'a Avrupa basını da kayıtsız kalmadı. BBC'nin Liverpool muhabiri Aadam Patel, Trabzonspor- Freiburg mücadelesini Papara Park'ta takip ederken, Salah için bir yazı kaleme aldı. Patel, Mısırlı futbolcunun performansı için şu ifadeleri kullandı: "34 yaşındaki oyuncunun Karadeniz kıyısındaki bu tarihi liman kentine gelişinden bu yana, hayranlık duygusu giderek arttı. Maç günü Trabzon'da bir gezintiye çıktığınızda her yerde Salah'ın yüzüyle karşılaşırsınız. Balıkçıların iç duvarlarında bile onun resimleri var. Şehirdeki kulüp mağazasında, çalışanlardan biri zemin katın Salah için olduğunu şaka yollu söylüyor...."

KOMBİNE BİLET SATIŞLARI ARTTI

"Stadyumun dışında, üzerinde Salah'ın yüzünün bulunduğu atkılar, mıknatıslar, anahtarlıklar, çakmaklar ve Trabzonspor renklerinde Mısır Nemes başlıkları var. Onun gelişiyle birlikte sezonluk bilet satışları hızla arttı. Arap dünyasındaki birçok taraftar için Liverpool'a ulaşmak zordu ve bilet bulmak da çoğu zaman güçtü. Salah'ın gelişinden bu yana Kahire, Dubai ve Riyad'dan yeni uçuşlar başlatılmasıyla Trabzon'a ulaşım çok daha kolaylaştı. İstanbul'dan kalkan uçağımızda, Trabzonspor'un Freiburg ile oynayacağı Konferans Ligi maçı için Kahire'den gelen 10 kişilik Mısırlı bir aileyle tanıştık. "O bizim elçimiz ve Mısır Kralımız, ve şimdi Türkiye'ye gelmek isteyen bu kadar çok insan varken, o aynı zamanda onların da elçisi."

68 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

"Maçta bir grup Mısırlı ünlü ve influencer var. Sosyal medya hesaplarına hızlıca bakıldığında, toplam İnstagram takipçi sayılarının yaklaşık beş milyon olduğu görülüyor. Trabzonspor'un üç milyon, Salah'ın ise 68 milyon takipçisi var. Salah yakın zamanda bir yürüyüşe çıktı ve Trabzon dağlarındaki bir kayanın üzerinde fotoğraf çektirdi. Bu kayaya Salah taşı adı verildi ve artık bir turistik mekan. Transferinin ticari yönü fazlasıyla haklı çıktı, ancak en önemlisi, sahadaki performansı..."

FİNANSAL DURUM ÖNEMLİ

"Trabzon, Liverpool'dan 2 bin milden fazla uzakta olsa da, özellikle buraya özgü kimlik ve gurur duygusu söz konusu olduğunda benzerlikler var. "Bizim için her yer Trabzon" yerel bir slogandır ve yaklaşık 800 bin nüfusa sahip ve Türkiye'nin 30. büyük şehri olan bu şehirdeki birlik duygusuyla örtüşmektedir. Muhammed Salah için ise finansal durum önemliydi ve yılda yaklaşık 14,6 milyon sterlin kazanıyor, ayrıca resmi ürünlerinin satışından da yüzde 20 pay alıyor."

TÜRK KAHVESİ HAYRANI OLDU

"Kendi güvenlik ekibine sahip ve adını taşıyan bir sokağın bulunduğu yakınlardaki Yomra kasabasında yaşıyor. Ayrıca özel bir aşçı tutuyor ve tahmin edileceği üzere spor salonunda ve antrenman sahasında standartları belirlemeye devam ediyor. Herkesin söylediğine göre, Salah oldukça başarılı. Türk kahvesi hayranı ve sık sık geleneksel bir yoğurt içeceği olan ayranla sahadan ayrılırken görülüyor; ancak şehri keşfetmek istemesine rağmen, şöhreti nedeniyle karşılaşabileceği zorlukların farkında.

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