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Anasayfa Trabzonspor Süper Lig'de Reis Fırtınası! Trabzonspor'da yükseliş sürüyor

Süper Lig'de Reis Fırtınası! Trabzonspor'da yükseliş sürüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, dokuzuncu sırada devraldığı bordo mavili takımı altı haftalık süreçte yedi basamak yukarı taşıyarak ‘ikinci’ sıraya yükseltti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Süper Lig'de Reis Fırtınası! Trabzonspor'da yükseliş sürüyor

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligdeki yükselişini sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavili takımın başına yedi puanla ve dokuzuncu sıradayken geçen Alman teknik adam, 11'inci hafta sonunda ekibini 25 puanla ikinci sıraya taşıdı. Alman teknik adam yönetiminde yükselişe geçen bordo-mavililer, haftalar ilerledikçe puan tablosunda da basamakları tek tek tırmandı. Ligin beşinci haftasını yedi puanla dokuzuncu sırada tamamlayan Karadeniz devi, Reis'in takımın başına geçtiği altıncı haftada 10 puanla yedinci sıraya yükseldi. Trabzonspor, yedinci haftada 13 puanla beşinci, sekizinci haftada 16 puanla dördüncü sıraya yerleşti.

9'UNCU SIRADAN 2'NCI SIRAYA

Reis yönetiminde istikrarlı performansını sürdüren Trabzonspor, dokuzuncu haftada 19 puana ulaşarak 3'üncü sıraya yükseldi. Bordo-mavililer, 11'inci hafta sonunda ise 25 puanla ikinci sıraya çıktı. Böylece altı haftalık süreçte altı galibiyet elde eden Trabzonspor, puanını yediden 25'e çıkararak 18 puan topladı ve lig sıralamasında yedi basamak birden yükseldi. Reis'in göreve gelmesiyle birlikte puan tablosunda basamakları tek tek tırmanan Trabzonspor, dokuzuncu sıradan ikinci sıraya yükselerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Bordo-mavililer, yakaladığı bu ivmeyle zirve takibini sürdürürken, lider konumdaki Galatasaray'ın üç puan gerisinde yer aldı.

REIS'TEN SİHİRLİ DOKUNUŞ

Thomas Reis, Alanyaspor galibiyetiyle kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Alman teknik adam, Aralık 1991-Şubat 1992 döneminde Urbain Braems'in ardından Trabzonspor'un başında Süper Lig'de üst üste altı galibiyet alan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Reis ayrıca ilk üç deplasman sınavını da kazanarak lig tarihinde bu başarıya ulaşan ilk Trabzonspor teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

22 SENE SONRA AYNI BAŞARI

Trabzonspor, Reis ile çıktığı altı Süper Lig karşılaşmasını da en az iki gol atarak kazanırken Mart-Mayıs 2004 döneminden bu yana bu şekilde en uzun galibiyet serisini yakaladı. Fırtına bu periyotta rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde yalnızca üç gol gördü. Beş maçta kalesini kapattı.

ŞAPKA ÇIKARIYORUM

Teknik direktör Reis, Alanyaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı. Alman hoca, "Üst üste altıncı galibiyet, deplasmandaki üçüncü galibiyet. Takıma şapka çıkarıyorum! İlk yarıda oyunu tamamen koparabilirdik. Birkaç geçiş anını çok da net bir şekilde oynayamadık. İkinci yarıda bir iki kritik pozisyon yaşadık ama genel olarak gol yemeden bitirdik. Kesinlikle hak edilmiş bir galibiyet. Takımı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

6 MAÇLIK MÜTHİŞ SERİ

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fırtına, Alanyaspor'u 2-0 yendi. İlk yarısını da 2-0 önde tamamladığı karşılaşmada oyun üstünlüğünü elinde tutan bordo-mavili ekip, yüzde 62 topla oynama oranına ulaşırken, rakip kaleye 21 şut gönderdi. Reis yönetiminde ligde çıktığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanan Trabzonspor, bu maçların her birinde en az 2 gol atma başarısı gösterdi.

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