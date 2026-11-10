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Anasayfa Trabzonspor Salah hücümda öne çıktı

Salah hücümda öne çıktı

Muhammed Salah, Alanyaspor karşısında beş şut girişimiyle takımının en fazla şut çeken oyuncusu oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Salah hücümda öne çıktı

Muhammed Salah, Alanyaspor karşısında beş şut girişimiyle takımının en fazla şut çeken oyuncusu oldu. Mısırlı sağ kanat, bu şutların ikisinde isabet sağlarken bir gol kaydetti. Bordo-mavili ekipte Onuachu dört, Cabral ise üç şut girişiminde bulundu. Muçi beş kilit pasla hücum organizasyonlarına katkı sağladı.

RAKAMLARDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Fırtına, Alanyaspor karşılaşmasında yüzde 62 topla oynama oranıyla mücadele etti. Bordomavililer, karşılaşma boyunca 608 pas girişiminde bulunurken; bunların 544'ünde başarılı oldu. Alanyaspor ise 364 pasın 296'sını isabetli kullandı. Trabzonspor yüzde 89,5 pas isabet oranına ulaşırken; rakibi yüzde 81,3'te kaldı. Bordo-mavili ekip, ikili mücadelelerde de 44'e 36 üstünlük sağladı.

21 ŞUTTA BEŞ İSABET

Fırtına, Alanyaspor karşısında hücumdaki etkinliğiyle de öne çıktı. Bordo-mavili ekip, 21 şut girişiminde bulunurken bunların beşinde isabet sağladı. Bordo- mavililer 2,84 gol beklentisine ulaşırken ev sahibi ekip 2,13 gol beklentisi üretti.

35 KEZ TOPLA BULUŞTU

Bordo mavililer, Alanya karşısında rakip ceza sahasında 35 kez topla buluşurken; ev sahibi 23'te kaldı. Bordo-mavililer, 18 orta girişiminde bulunurken; yedisinde isabet sağladı.

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