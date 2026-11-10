Onana zirvede

Kaleci Onana, hem kurtarış yüzdesi hem de engellenen gol istatistiğinde ligin zirvesinde yer aldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Kaleci Onana, hem kurtarış yüzdesi hem de engellenen gol istatistiğinde ligin zirvesinde yer aldı. FotMob verilerine göre Kamerunlu eldiven, 6,1 engellenen gol değeriyle Süper Lig'de bu kategorinin lideri konumunda bulunuyor. Onana'yı 5,6 ile G.Birliği kalecisi İrfan Eğribayat takip ederken, Fenerbahçe kalecisi Ederson 2,9 ile üçüncü sırada yer alıyor. Onana'nın zirvede yer aldığı bir diğer önemli kategori ise kurtarış yüzdesi oldu. 30 yaşındaki eldiven, yüzde 85,2 kurtarış oranıyla Süper Lig'in en başarılı ismi konumunda bulunuyor. Bu kategoride Ederson yüzde 84,6 ile ikinci sırada yer alıyor.