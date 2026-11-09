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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Puanını 25'e yükselten Karadeniz ekibi, ligde ikinci sıraya yerleşti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS Spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 09:36 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 10:43
Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

YUNUS EMRE SEL - USTA İŞİ

Thomas Reis ile 6'da 6 yapan Trabzonspor, Alanya deplasmanında oyunu tamamen kendi senaryosuna göre oynadı; ilk yarıdaki taktiksel üstünlüğüyle fişi erkenden çekti. Thomas Reis'ın Trabzonspor'a kazandırdığı en belirgin kimlik, ne oynadığını çok iyi bilen bir takım disiplini. Alanya deplasmanında maça öyle bir ön alan baskısıyla başladı ki bordo-mavililer, ev sahibine nefes dahi aldırmadı. İkinci ve üçüncü bölgedeki yüksek şiddetli pres, Alanyaspor'u hataya zorlarken oyunun kontrolü tamamen Fırtına'daydı.

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Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

Muçi, Saviolo ve Salah'ın akıl dolu verkaçları Alanya savunmasını çaresiz bıraktı. İlk gol, net bir taktik ürünüydü: Nwaiwu'nun savunma arkasına attığı adrese teslim pas ve Pina'nın usta işi bitiriciliği... 34'te gelen ikinci gol ise derslikti. Muçi'nin derin pası, Onuachu'nun servis zekası ve Salah'ın soğukkanlı dokunuşuyla maç ilk yarıda çözüldü. Alanyaspor'un Cabral'ın arkasına atılan toplarla girdiği cılız arayışlar Trabzonspor'un dengesini bozamadı.

Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

İkinci yarıda Alanyaspor'un kısa süreli topa sahip olması, ev sahibinin gücünden ziyade Trabzonspor'un skoru cebine koyup vites düşürmesinden ibaretti. Hwang'ın şanssızlığı rakibin hücum kısıtlılığını özetlerken, Bordo-mavililer fişi çekecek pozisyonları cömertçe harcasa da savunmada hata yapmadı. Pina ve Nwaiwu'nun kritik hamleleri ile kalede Onana'nın güven veren duruşu galibiyeti perçinledi. Trabzonspor, Alanya'da kalite farkını koyarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

MUSTAFA ÇULCU - GELİŞMEYE İHTİYACI VAR

Oğuzhan Çakır, proje hakemi olarak öne çıkan ve gelişmekte olan genç bir isim. Ani dönüşlerde ve sprintlerde sıkıntı yaşıyor, sanırım bacağında bir problem var! İlk sarı sarı kartın 82'de çıktığı maçta, oyuncular çok centilmendi. Hakemin bazı faul ve kart yorumlarına baktığımızda, gelişmeye ihtiyacı olduğunu söylemeliyiz. 87'de Salah- Maestro pozisyonunda Trabzonspor lehine hatalı penaltı kararı verdi. Pozisyon başlangıcı Onuachu ofsayt çıkınca VAR müdahalesi yemekten kurtuldu. Bunun dışında Oğuzhan Çakır maçı iyi yönetti.

Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

ZEKİ UZUNDURUKAN - SALAH ALEV ALDI!

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde taraftarını coşturan bir hikaye yazmaya devam ediyor. Trabzonspor için Alanyaspor deplasmanları hep zor geçmiştir. Avrupa yorgunu ve 8 eksiği olan Fırtına için yine zor geçmesi beklenen bir maçtı. Ama Muhammed Salah ve arkadaşları, maça o kadar istekli ve hırslı başladılar ki…

Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

Daha ilk dakikadan 'Trabzonspor bu maçı kazanır' dedirtti bizlere. Bir ara öyle pas trafiği yakaladı ki Trabzonspor, sanki sahada Xavi Hernandez-Andreas İniesta ve Sergio Busquets'li Barcelona'yı izler gibi olduk. Belki öyle sıradışı bir orta sahası yoktu belki Trabzonspor'un. Ama etkileyici bir pas trafiği vardı. Üstüne üstelik de hızlı top çevirerek bunu yaptı Trabzonspor. İlk yarıda Pina yüzde 100 yas isabeti (27 pas) ile oynadı.

Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

Maç boyunca 600 civarında pas. Rakip cezasında yakalanan sayısız gol pozisyonu. Hafta içi Avrupa'da yıpratıcı bir maç oynayan Trabzonspor'un Alanya deplasmanında böyle tahrip gücü yüksek futbol oynaması, taraftarlarını şampiyonluk için umutlandırdı. Bu ligde 6'da 6 yapmak kolay iş değil. Hem de bu seride iki derbi galibiyeti de var. Helal olsun Thomas Reis'e.

Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

Bordo-mavili oyuncular sahada büyük keyif alarak oynuyor, yardımlaşma üst düzeyde. Birbirine sımsıkı kenetlenmiş futbolcu topluluğu. Hem hocaları için oynuyorlar, hem de Muhammed Salah için. Çünkü Salah sahada öyle özverili, öyle akıllı ve öyle rakibi yıpratıcı futbol ortaya koyuyor ki, takım arkadaşları da Mısırlı dünya yıldızına ayak uydurmak için ekstra mücadele ediyor.

Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

Thomas Reis, rakip analizini çok iyi yapıp, doğru 11'ler ile sahaya çıkıyor. Maç içinde tam zamanında oyuncu değişiklikleri yapıyor. Çıkan da mutlu çıkıyor giren de öyle. Tam bir kolej havası hakim bordomavili takımda. Dünkü maçın bitiş düdüğünden sonra Savic ve Salah başta olmak üzere Thomas Reis'in oyuncuları ile diyalogları görülmeye değerdi.

Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı

Hoca, kader birliği yaptığı oyuncularına sevgi ile dokunuyor ve onları tebrik ediyor. Bu kadar artıları olan takımdan da başarı çıkıyor. Hem de Franculino Dju ve Aral Şimşir gibi iki silahından yoksun maçlara çıkan Trabzonspor, güçlü oyunu ile kazanıyor. Trabzonspor oynadığı istekli ve savaşçı futbolla bize şunu dedirtiyor. Bu takım son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde olur. Ocak ayında yapılacak birkaç kaliteli takviye ile bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz. Bu kupa şampiyonluk mu olur, başka bir kupa mı olur onu bilemem. Ama bu Trabzonspor kolay kolay maç kaybetmez.

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