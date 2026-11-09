Daha ilk dakikadan 'Trabzonspor bu maçı kazanır' dedirtti bizlere. Bir ara öyle pas trafiği yakaladı ki Trabzonspor, sanki sahada Xavi Hernandez-Andreas İniesta ve Sergio Busquets'li Barcelona'yı izler gibi olduk. Belki öyle sıradışı bir orta sahası yoktu belki Trabzonspor'un. Ama etkileyici bir pas trafiği vardı. Üstüne üstelik de hızlı top çevirerek bunu yaptı Trabzonspor. İlk yarıda Pina yüzde 100 yas isabeti (27 pas) ile oynadı.