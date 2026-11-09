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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Salah fırtınası

Salah fırtınası

Mısırlı yıldızın futbol resitali sunduğu maçta bordo-mavililer Akdeniz ekibini deplasmanda mağlup etti. Goller Pina ve Salah’tan geldi. Trabzonspor, Amed’i geçip 2. sıraya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Salah fırtınası

Süper Lig'de Trabzonspor galibiyet serisini 6'ya çıkardı... Başrolde her zamanki gibi Muhammed Salah vardı. Karadeniz ekibi, Mısırlı yıldızının önderliğinde zorlu geçmesi beklenen Alanyaspor deplasmanından 3 puanı çıkardı. 17'de Nwaiwu'nun müthiş pasında Pina karşı karşıya ağları sarstı: 0-1. Dakikalar 34'ü gösterirken Salah, Onuachu'nun pasını gole çevirdi. Skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Fırtına net galibiyetle Amed'i geçti ve 2. sıraya yerleşti.

9. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Muhammed Salah, Alanyaspor deplasmanında ağları sarsarak şovunu sürdürdü. Mısırlı yıldız, Süper Lig'de 9. golünü attı. 3 de asisti bulunuyor. Konferans Ligi ile beraber toplamda 11 defa fileleri havalandırdı. Asist sayısı da 5. Trabzonspor, Mısır Kralı sayesinde zirve yürüyüşünü de sürdürüyor. Arka arkaya 6. maçını kazanan bordo-mavililer, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olmaya devam ediyor. Salah maç sonunda "Güzel bir galibiyet daha aldık. Öz güvenimiz giderek artıyor" diye konuştu.

NWAİWU'DAN 60 METRELİK SÜPER ASİST

Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynadığı mücadelede Nwaiwu, sağ bek Wagner Pina'yı savunma arkasına müthiş şekilde kaçırdı. 22 yaşındaki stoper, yaklaşık 60 metrelik pasıyla Yeşil Burun Adalı oyuncuyu buluşturdu. Pina da düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 24 yaşındaki sağ bek bu sezon ilk golünü kaydetti. 1 golü bulunan Nwaiwu da ilk defa asist yaptı. Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Savic ve Fabinho ise sarıda geçti.

HEDEFİMİZ ZİRVE

Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, 2-0 kazanılan Alanyaspor galibiyeti sonrasında mutluydu. Deneyimli çalıştırıcıya ligde 6'da 6 yapması soruldu. Reis "Bütün puanları ben almadım. Fatih Tekke'nin de kazandığı maçlar var. Bana iyi bir takım bıraktı" dedi. Alman çalıştırıcı şöyle konuştu: "Kaliteli bir takımız ama bu tek başına yeterli değil. Her zaman daha çok çalışmalıyız. 25 puan topladık. Bu ligde kalmaya yetebilir ama bize yetmez. Biz Trabzonspor'uz. Zirveye oynuyoruz. Milli aradan sonra sakat oyuncularımızın dönmesiyle kalitemiz daha da artacak. Çok daha iyi bir takım olacağız."

MAÇTAN NOTLAR

-Fırtına'nın hocası Thomas Reis, Freiburg maçından 3 ismi değiştirdi. Cenk Özkacar, Batista Mendy ve Mustafa Eskihellaç'ın yerlerine Savic, Cabral ve Ozan Tufan görev yaptı.

-Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçta 8 eksiği vardı. Cihan, Aral, Folcarelli, Malinovskyi, Dju, Batagov, Onuralp ve Okay yoktu.

-Karadeniz temsilcisinde yedek kulübesinde bulunan 9 futbolcunun tamamı yerliydi.

-Bordo-mavili taraftarlar, Alanyaspor deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Müthiş destek verdiler.

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