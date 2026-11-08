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Trabzonspor'da rota Marcelino Nunez!

İngiliz basını, Trabzonspor’un 26 yaşındaki merkez orta sahayı istediğini duyurdu. Ipswich Town formasını bu sezon Premier Lig’de sadece 142 dakika giyebilen Marcelino Nunez’in ayrılmak istediği, bordo mavililerin yeniden devrede olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor'da rota Marcelino Nunez!

Ara transfer dönemine yaklaşırken Trabzonspor için de birçok iddia ortaya atılıyor. Bunlardan biri de Marcelino Nunez. Daha önce Karadeniz devinin gündemine gelen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun yeniden bordo-mavililerin radarına girdiği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town'da forma giyen Şilili yıldız ocak ayında takımdan ayrılabilir. Kulübünde zor günler geçiren futbolcu için Trabzonspor ihtimali yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Championship'te 36 karşılaşmada üç gol ve dokuz asistlik performans sergileyen 1,73 metre boyundaki yıldız, Ipswich'in Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

İNGİLTERE'DE KABUSU YAŞIYOR

Yeni sezona Leicester City karşısında oynanan İngiltere Lig Kupası mücadelesinde attığı 2 golle başlayan Şilili futbolcu, Premier Lig'de ise yalnızca 2 karşılaşmada toplam 142 dakika süre alabildi. Ligde son olarak 30 Ağustos'ta Manchester United karşısında forma giyen Nunez, sonraki haftalarda teknik heyetin tercihleri arasında yer bulamadı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ipswich A takımıyla Premier Lig ve Lig Kupası'nda toplam 4 resmi karşılaşmada görev yaparken 2 gol kaydetti. Daha önce tecrübeli futbolcuyu transfer etmek isteyen Trabzonspor'un, ocak ayında oyuncu için yeniden girişimde bulunabileceği belirtildi. Piyasa değeri 14 milyon euro olan Nunez'in İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

NORWICH'TEN IPSWICH'E GİTTİ

29.08.2025 tarihinde 6,65 milyon euro'ya Norwich'ten Ipswich'e transfer olan Marcelino Nunez'in piyasa değeri şu an 14 milyon euro. Trabzonspor'un oyun kurabilen, pas kalitesi yüksek bir 8 numara arayışında olması halinde Nunez'in profili uygun. Ancak tek başına orta sahayı savunacak oyuncu profilinde değil.

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