CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Thomas Reis: Zor geçtiğini biliyorum!

Thomas Reis: Zor geçtiğini biliyorum!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor ile karşılaşacakları mücadele öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 18:17 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 18:23
Thomas Reis: Zor geçtiğini biliyorum!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alanya deplasmanının zorluğunun altını çizen Alman çalıştırıcı, "Freiburg maçında sakatlık yaşamadık, bunun için çok mutluyum. Çok zamanımız olmadı ama kısa sürede iyi çalıştık. Alanya deplasmanlarının Trabzonspor için zor geçtiğini biliyorum. Umarım iyi bir maç çıkaracağız ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
F.Bahçe Çorum'da farklı kazandı!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Şuşa'da "gardaşlık" kelamı! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den yılın karesi... "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine ulaşamayacak"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması!
Emre Belözoğlu'ndan radikal kararlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çorum FK - Fenerbahçe maç sonu yayını şimdi Liberp TV'de! Çorum FK - Fenerbahçe maç sonu yayını şimdi Liberp TV'de! 18:09
Lens-Marsilya maçı bilgileri Lens-Marsilya maçı bilgileri 17:37
Fiorentina-Juventus maçı bilgileri Fiorentina-Juventus maçı bilgileri 17:13
Inter - Como maçı detayları Inter - Como maçı detayları 16:58
Gent-Kortrijk maçı bilgileri Gent-Kortrijk maçı bilgileri 16:43
Monza-Atalanta maçı bilgileri Monza-Atalanta maçı bilgileri 16:18
Daha Eski
Genoa-Milan maçı bilgileri Genoa-Milan maçı bilgileri 16:07
F.Bahçeli futbolcular Atatürk'ü böyle andı! F.Bahçeli futbolcular Atatürk'ü böyle andı! 15:57
Manchester United - Aston Villa maçı bilgileri Manchester United - Aston Villa maçı bilgileri 15:55
F. Karagümrük deplasmanda 3 puanı kaptı! F. Karagümrük deplasmanda 3 puanı kaptı! 15:49
Sunderland-Chelsea maçı bilgileri Sunderland-Chelsea maçı bilgileri 15:46
Crystal Palace-Liverpool maçı detayları Crystal Palace-Liverpool maçı detayları 15:36