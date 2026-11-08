Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alanya deplasmanının zorluğunun altını çizen Alman çalıştırıcı, "Freiburg maçında sakatlık yaşamadık, bunun için çok mutluyum. Çok zamanımız olmadı ama kısa sürede iyi çalıştık. Alanya deplasmanlarının Trabzonspor için zor geçtiğini biliyorum. Umarım iyi bir maç çıkaracağız ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.