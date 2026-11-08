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Anasayfa Trabzonspor Thomas Reis: Bu kadarını beklemiyordum

Thomas Reis: Bu kadarını beklemiyordum

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Corendon Alanyaspor galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Alman çalıştırıcının o ifadeleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 21:45 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 21:51
Thomas Reis: Bu kadarını beklemiyordum

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer, zorlu deplasmandan 2-0'lık rahat bir galibiyet alarak ligde yoluna 6'da 6 ile devam etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Bu başarıda yalnız değilim. İyi bir takımım, iyi bir ekibim, iyi hocalarım var yanımda. Herkes gerçekten çok iyi niyetli, en iyisini vermeye çalışıyorum." ifadeleri ile bordo-mavili ekipteki olumlu gidişatı yorumladı.

İŞTE THOMAS REIS'IN AÇIKLAMALARI

"Her zaman için mutluyuz galip gelmekten. Perşembe günü zor bir maçtan çıktık. Oyuncularımız ilk dakikalardan itibaren çok iyi bir tutum, çok iyi bir davranış sergilediler. Aslında belki bugün eksik olan şey, daha fazla gol bulabilirdik. İlk yarıda maçı bitirebilirdik. Rakibimizin de fırsatları oldu. Genel olarak tamamını hak ettiğimiz bir maç oldu.

Ligde arka arkaya kazandığımız altıncı maç oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla.

Bu kadarını ben de beklemiyordum. Bu başarıda yalnız değilim. İyi bir takımım, iyi bir ekibim, iyi hocalarım var yanımda. Herkes gerçekten çok iyi niyetli, en iyisini vermeye çalışıyorum.

Oyuncularımızın tamamı bize güvendi ve inandı. Dediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Bu başarı henüz küçük bir başarı; çünkü önümüzde çok fazla sayıda maç var. Bugüne kadarki başarılar herkesin ortak başarısı. Umarım böyle devam ederiz.

Rekor istatistiklerde yer almak çok güzel. Umarım son deplasman galibiyetimiz olmaz, birçok galibiyetimiz olacaktır. Tarihte yer almak güzel ama yapmamız gereken bunu devam ettirmek. Şu an ikinci sıradayız ama milli aradan sonra yine maçımız var.

Bu maçta da doğru yönetmemiz gereken anlar vardı, iyi yönettik. Her başarı sıkı çalışmayı gerektiriyor. Biz de sıkı çalışacağız."

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