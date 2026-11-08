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Salah yeniden doğdu

Salah’ın Türkiye’deki yeni hayatı Ingiliz basınında geniş yer buldu. Daily Mail, Mısırlı yıldızın bulduğu huzuru ve şehirdeki “Salahmania” çılgınlığını kaleme aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Salah yeniden doğdu

Daily Mail muhabiri Lewis Steele, Muhammed Salah'ın Liverpool veya İstanbul gibi dev şehirlerin getirdiği medya baskısından kaçmak için Trabzon'u seçtiğini belirtti. Haberde Mısırlı yıldızın Trabzon'da her mimik ve sözünün haber olmasından kurtulduğu, ailesiyle şehre uyum sağlayarak doğa yürüyüşleri yaptığı, satranç oynadığı ve her gün ayran içtiği vurgulandı. Trabzon'un her köşesinde Salah'ın formaları ve resimlerinin yer aldığı ifade edilirken, bordo-mavili formayla 15 maçta 10 gol ve 5 asistle oynayan yıldızın sahada da gülümsediği yazıldı.

ALANYA'YA ÖZEL HAZIRLANDI

Süper Lig'de ilk 10 haftaya sekiz gol sığdıran, Konferans Ligi'nde ise ilk iki maçta birer gol kaydeden, Freiburg'u ise boş geçen Salah, Trabzonspor formasıyla 15 karşılaşmada toplam 10 gole imza atarak takımının en skorer ismi konumunda. 10 golün sekizini Papara Park'ta atan Mısırlı süper yıldız, bugün Alanyaspor karşısında deplasman şanssızlığını kırmak istiyor. 34 yaşındaki dünya yıldızı, KuPS ve Amed Sportif deplasmanlarından sonra Alanyaspor'a da gol atmak istiyor.

SON İKİ HAFTA ATAMADI

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giyen Salah, 14 resmi karşılaşmada 1104 dakika sahada kaldı. Bu sürede sadece iki hafta üst üste suskun kaldı. Mısırlı yıldız, Çaykur Rize'yi 4-3 ve Gaziantep'i 2-0 yendikleri maçlarda gol kaydedemedi.

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