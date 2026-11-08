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Gözler Muçi'de

Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Ernest Muçi, bugün de Karadeniz devinin en önemli silahlarından olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Gözler Muçi'de

Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Ernest Muçi, bugün de Karadeniz devinin en önemli silahlarından olacak. Çaykur Rize maçında üç asist yapan, geçen hafta Gaziantep FK sınavında da bir gol ve bir asistle şov yapan 25 yaşındaki 10 numara, Alanya sınavında da serisini sürdürmek istiyor. Ligde toplamdaki gol sayısını üçe yükselten Muçi'nin altı da asisti bulunuyor. Bu sezon ligde dokuz maça çıkan başarılı futbolcu, bunların altısında skor katkısı verdi.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Ernest Muçi, UEFA Uluslar Ligi'nde Finlandiya ve Belarus ile karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosuna davet edildi. Bordo-mavililerin 10 numarası, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor.

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