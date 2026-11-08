Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkış yakalayan bordo-mavililer, ligde üst üste beş maç kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Karadeniz temsilcisi, Alanya deplasmanından da üç puanla ayrılarak milli araya moralli girmeyi amaçlıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Corendon Alanyaspor ise taraftarı önünde kazanarak kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Futbolseverler, Alanyaspor-Trabzonspor maçının saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte karşılaşma öncesindeki tüm detaylar...

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, İbrahim, Cedric

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu

TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Bordo-mavili ekibin açıkladığı kamp kadrosunda Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Djú, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli ve Onuralp Çevikkan yer almadı.

Söz konusu futbolculardan yedi isim sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmezken genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın antrenman eksiği bulunuyor.

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yeniden yükselişe geçen Trabzonspor, ligde son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Bordo-mavililer, Alman teknik adamın göreve gelmesinin ardından ligde oynadığı beş karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte istikrarlı bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, Alanyaspor karşısında da kazanarak serisini altı maça çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor, topladığı 22 puanla haftaya üçüncü sırada girdi. Zirve yarışından kopmak istemeyen bordo-mavililer için Alanya deplasmanı önemli bir sınav niteliği taşıyor.

ALANYASPOR KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Ev sahibi Corendon Alanyaspor ise son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından Trabzonspor karşısında çıkış arıyor. Ligde geride kalan 10 haftada üç galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi, 12 puan topladı. Son üç lig maçından mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara yaklaşmak istiyor.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR REKABETİNDE SON DURUM

İki takımın Süper Lig'deki karşılaşmaları geçmişte çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Trabzonspor, Alanya deplasmanında son yıllarda istediği sonuçları almakta zorlandı.

Bordo-mavili ekip, Akdeniz temsilcisinin sahasında oynadığı son dört lig karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, Alanya'daki son deplasman galibiyetini 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla aldı.

Bu istatistik, Karadeniz ekibinin zorlu deplasmanda aşmak istediği önemli engellerden biri olarak öne çıkıyor.