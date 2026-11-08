Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde yakaladığı çıkışla dikkat çeken bordo-mavililer, zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Alanyaspor ise kötü gidişata son vermek ve taraftarı önünde üç puana ulaşmak istiyor. Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde oynadığı son beş karşılaşmayı kazanarak önemli bir çıkış yakaladı. 22 puanla haftaya üçüncü sırada giren Karadeniz temsilcisi, Alanya'dan da galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Ligde 12 puanı bulunan Corendon Alanyaspor ise son haftalarda istediği sonuçları alamadı. Akdeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında kazanarak kötü seriyi bitirmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının canlı skorunu, maç anlatımını ve önemli gelişmelerini araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

Trabzonspor'da Alanyaspor karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Djú, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli ve Onuralp Çevikkan kadroda yer almıyor. Ev sahibi Alanyaspor'da ise Paolo Fernandes'in sakatlığı bulunuyor.

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son beş karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Alanyaspor deplasmanında da kazanarak serisini altı maça taşımayı amaçlıyor.

Karadeniz temsilcisi, 22 puanla haftaya üçüncü sırada girdi. Alanyaspor ise 12 puanla rakibini ağırlayacak.

TRABZONSPOR'UN ALANYA DEPLASMANINDA GALİBİYET HASRETİ

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanında son yıllarda istediği sonuçları almakta zorlandı. Bordo-mavililer, rakibiyle Alanya'da oynadığı son dört lig maçında galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, bu deplasmandaki son galibiyetini 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla aldı.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Alanyaspor - Trabzonspor maçının sonucu, golleri ve öne çıkan istatistikleri bu bölümde yer alacak.

📢 Maç Günü 🕘 18.30 🆚 Trabzonspor 📍 Alanya RGüzel Stadyumu 📲 #ALYvTS #CorendonAlanyaspor https://t.co/Kc7PMB3veS — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) November 7, 2026

Takımımız bugün '𝐒𝐢𝐲𝐚𝐡' formamız ile sahada ❤️💙 #ALYvTS — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 8, 2026

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Corendon Alanyaspor ⏰ 18.30 🏟 Alanya RGüzel Stadyumu 📲 #ALYvTS @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/7wNI2550rN — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 7, 2026