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Corendon Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Thomas Reis yönetiminde üst üste galibiyetler alan bordo-mavililer, Alanya deplasmanında serisini sürdürmek istiyor. Corendon Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 17:34 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 18:27
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde yakaladığı çıkışla dikkat çeken bordo-mavililer, zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Alanyaspor ise kötü gidişata son vermek ve taraftarı önünde üç puana ulaşmak istiyor. Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde oynadığı son beş karşılaşmayı kazanarak önemli bir çıkış yakaladı. 22 puanla haftaya üçüncü sırada giren Karadeniz temsilcisi, Alanya'dan da galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Ligde 12 puanı bulunan Corendon Alanyaspor ise son haftalarda istediği sonuçları alamadı. Akdeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında kazanarak kötü seriyi bitirmeyi amaçlıyor.

Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçına dair tüm detaylar, ilk 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Bedirhan, Aliti, Ruan, Baran, Maestro, Ui-jo, Yusuf, Arda

Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral; Ozan, Fabinho; Salah, Muçi, Saviolo; Onuachu

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.30'da başladı.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetiyor.

TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

Trabzonspor'da Alanyaspor karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli ve Onuralp Çevikkan kadroda yer almıyor. Ev sahibi Alanyaspor'da ise Paolo Fernandes'in sakatlığı bulunuyor.

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son beş karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Alanyaspor deplasmanında da kazanarak serisini altı maça taşımayı amaçlıyor.

Karadeniz temsilcisi, 22 puanla haftaya üçüncü sırada girdi. Alanyaspor ise 12 puanla rakibini ağırlayacak.

TRABZONSPOR'UN ALANYA DEPLASMANINDA GALİBİYET HASRETİ

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanında son yıllarda istediği sonuçları almakta zorlandı. Bordo-mavililer, rakibiyle Alanya'da oynadığı son dört lig maçında galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, bu deplasmandaki son galibiyetini 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla aldı.

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