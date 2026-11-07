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Trabzonspor parkede Aliağa Petkimspor'a yenildi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Aliağa Petkimspor'a 91-81'lik skorla yenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 20:30
Trabzonspor parkede Aliağa Petkimspor'a yenildi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Aliağa Petkimspor'a 91-81'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmada ilk sayı konuk ekipte Thomas'ın dış atışıyla geldi. Trabzonspor İlk 5 dakikayı 10-7 önde geçse de konuk ekip peş peşe bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.

Çekişmeli başlayan ikinci periyotta farkı açmayı başaran Aliağa Petkimspor devreye 40-36 önde girdi.

Üçüncü periyoda daha istekli başlayan konuk ekip 25. dakikada farkı 13'e kadar çıkardı. (41-54) Bordo-mavililer Canaan'ın etkili oyunuyla karşılık vermeye çalışsa da konuk ekip bu periyottan 60-53 önde ayrılmayı başardı.

Dördüncü periyoda Keene'in dışarıdan atışıyla başlayan Karadeniz ekibi taraftarın da desteğini alarak dengeyi yakalamak istedi. Etkili pas oyunu ve Abmas'ın dışarıdan atışlarıyla etkili olan konuk ekip, farkın kapanmasına izin vermedi ve müsabakadan 91-81 galip ayrıldı.

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