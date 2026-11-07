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Trabzonspor ile Alanyaspor 21. randevuda!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 10:42
Trabzonspor ile Alanyaspor 21. randevuda!

Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın yapacakları maçla 21'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 20 maçta Trabzonspor'un 6, Alanyaspor'un 8 galibiyeti bulunurken 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor'un konuğu olacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 18.30'da başlayacak. Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle 5'te 5 yapan Trabzonspor, 22 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer deplasmanda galip gelerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. 12 puanla 12'nci sırada yer alan ev sahibi Corendon Alanyaspor ise sahasından galibiyetle ayrılmak ve geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında aldığı farklı mağlubiyeti unutturmak istiyor.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 20'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 8, Alanyaspor'un 9 galibiyeti bulunurken 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

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