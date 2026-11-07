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Salah turizmi

Mısırlı yıldız saha içinde yaptıklarıyla göz kamaştırırken iki ülke arasında büyük bir de bağ kurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Salah turizmi

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Trabzonspor'un renklerine bağladığı Muhammed Salah, geldiği ilk günden bu yana muhteşem bir performans sergiledi. 15 maçta 10 gol attı. 5 de asist yaptı. Katkısı sadece saha içiyle de sınırlı değil. İki ülke arasında ciddi bir turizm başlattı. Mısır vatandaşları, Salah için Trabzon'a akın ederken, bordo-mavili kulübün yöneticisi Derviş Köz de Mısır izlenimlerini paylaştı. Köz "Burada Trabzonspor'a karşı müthiş bir ilgi var. Balkonlarda Trabzonspor bayrakları görüyorum. Trabzonspor'un büyüklüğü artık her yerde görülüyor, hissediliyor. Dünya kulübü olduğumuz fark ediliyor" dedi.

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