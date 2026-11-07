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Anasayfa Trabzonspor Onuachu'ya destek

Onuachu'ya destek

Trabzonspor’un hocası Thomas Reis, Freiburg maçında eleştirilen Nijeryalı forvetine sahip çıktı. Alman çalıştırıcı “Ona istediği topları getiremedik” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Onuachu'ya destek

Karadeniz ekibinde Franculino Dju'nun sakatlığında görev yapan Paul Onuachu, Freiburg önünde de iyi bir maç çıkaramadı. Geçen sezonun gol krallarından olan Nijeryalı hücum oyuncusu bu yıla iyi başlamadı. Alman ekibiyle oynanan karşılaşma sonrasında eleştirilen 32 yaşındaki golcüye teknik direktör Thomas Reis'tan destek geldi. Alman çalıştırıcı "Elimizde Onuachu gibi uzun boylu, iki kafa vuran, topu saklayabilen bir forvet varsa ona göre oynamalısınız. Biz ona istediği topları getiremedik. Onun bize sunduğu avantajları değerlendirmeliydik" ifadelerini kullandı. Reis, Paul Onuachu ile özel bir görüşme yaparak ona olan güvenini tazeleyecek.

46 GOLÜ VAR

Paul Onuachu, bordo-mavili formayla 73 mücadeleye çıktı. 46 defa fileleri havalandırdı. 6 asist yaptı. 10 defa da sarı kartla cezalandırıldı.

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