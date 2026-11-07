Onana formda

Fırtına’da sezona iyi giren isimlerden Andre Onana, Freiburg maçında da göz dolduran bir performans sergiledi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Fırtına'da sezona iyi giren isimlerden Andre Onana, Freiburg maçında da göz dolduran bir performans sergiledi. Kamerunlu eldiven, yaptığı 4 kurtarışla Trabzonspor'u her an maçın içinde tutarken uzatma dakikalarında duran toplardan gol aradı. Son anda savunma araya girmese mücadelede beraberlik golünü atıyordu. Teknik direktör Thomas Reis da onun performansından dolayı çok memnun.