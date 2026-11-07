Freiburg’un forveti İgor Matanovic, 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçında 2. yarıya tamamen ev sahibi ekibin hükmettiğini söyledi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Freiburg'un forveti İgor Matanovic, 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçında 2. yarıya tamamen ev sahibi ekibin hükmettiğini söyledi. Hırvat forvet "2. devrede krampon yerine koşu ayakkabısı bile giyebilirdim. Sadece Trabzonsporlu oyuncuların peşinden koşarak geçti. Yine de bu maçı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.