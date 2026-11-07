Hedef 6'da 6

Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde çıktıkları 3. maçta Freiburg'a kaybetti ancak bu karşılaşmaya üzülecek vakitleri yok. Süper Lig'de yakaladığı büyük çıkışla şampiyonluk yarışı içinde olmayı hedefleyen Trabzonspor gözünü şimdiden Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı mücadeleye çevirdi. Teknik direktör Thomas Reis de öğrencileriyle görüşerek "Freiburg maçını kaybetmeyi hak etmedik. Özellikle 2. yarıda iyiydik ancak futbolda bunlar var. Herkes bu maçı unutsun ve Alanya maçına bakalım. Ligdeki serimizi sürdürmeliyiz" dedi. Trabzonspor, Akdeniz ekibini dış sahada devirerek 6'da 6 yapmayı hedefliyor.

ALANYA'DA ZORLANIYOR

Süper Lig'de bu hafta Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Akdeniz ekibine karşı zorlanıyor. Fırtına, Alanyaspor'a konuk olduğu 10 Süper Lig maçından sadece 2 galibiyet çıkarabildi. Söz konusu karşılaşmaların 5'inde rakibine mağlup oldu. 3 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Thomas Reis ve öğrencileri yarın kazanarak fire vermeden yollarına devam etmeyi planlıyor.

ARA VERMEDEN İDMANA

Trabzonspor, önceki akşam Freiburg ile oynadıktan sonra dinlenmeden idmanlara başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına start veren bordo-mavililer bugün de çalışacak. Ardından Akdeniz deplasmanı için yola çıkacak. Alman hoca, yoğun maç trafiğinde yorulan oyuncularını rotasyona sokacak.

BU BASKIDAN GOL ÇIKMADI

Bordo-mavililer, Freiburg karşısında 1.67 gol beklentisi yakaladı. 27 defa rakip ceza sahası içinde topla buluştu. Hücum bölgesine toplam 69 giriş yaptı. Önemli pozisyonlar da yakaladı. Ancak bir türlü topu üç direğin arasından geçiremeyince teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk mağlubiyetini almış oldu.

KANATLAR ÇALIŞMADI

Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, 2.01'lik Paul Onuachu olduğu için Freiburg maçında kanatlardan top getirmeye çalıştı. Ancak bu taktik işe yaramadı. Bordo-mavililerin maç genelinde yaptığı 31 ortadan yalnızca 6'sı adresi buldu. Yüzde 19 isabet oranı sebebiyle Onuachu ne gol atabildi ne de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabildi. Freiburg'un taktik faullerine de hakem müsaade edince Fırtına'nın atak sürekliliği kesildi.