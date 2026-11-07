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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Fırtına'dan Richarlison bombası! Yıldız oyuncu transfere sıcak bakıyor

Fırtına'dan Richarlison bombası! Yıldız oyuncu transfere sıcak bakıyor

Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Fırtına, Dju'nun performansından memnun fakat Onuachu'nun sezon etkisiz başlaması sebebiyle forvet bölgesine bir takviye yapğılması planlanıyor. ESPN, Karadeniz devinin devre arasında Richarlison için Londra'ya çıkarma yapacağını yazdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Fırtına'dan Richarlison bombası! Yıldız oyuncu transfere sıcak bakıyor

Trabzonspor'da yeni transferlerden Franculino Dju harika bir başlangıç yaptı. Attığı goller haricinde takım oyununa katkısıyla da göz dolduran 22 yaşındaki süper yetenek şu anda bordomavililerin as forveti konumunda. Sakatlığında yerine oynayan geçen sezon Süper Lig'in gol krallarından Paul Onuachu ise henüz beklentileri karşılayamadı. Son olarak Freiburg mücadelesinde de etkisiz kalan Nijeryalı forvetin durumu belirsiz. Trabzonspor'un da bu bölgeye takviye yapmayı düşündüğü belirtildi.

ÖNCELİĞİ TÜRKİYE

ESPN'den Bruno Andrade'nin haberine göre Trabzonspor, yaz transfer döneminde yokladığı Richarlison için devre arasında bir yoklama daha yapacak. Haberde Everton ve Fulham'ın da 29 yaşındaki forvetle ilgilendiği ancak talep ettiği maaşı yüksek buldukları kaydedildi. Richarlison, bordo-mavili kulübün maaş beklentisini karşılayacağını düşündüğü için Türkiye opsiyonunu ilk sıraya koymuş durumda. Kontratı da sezon sonunda biteceği için Tottenham'a düşük bir bonservis bedeli önerilecek.

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