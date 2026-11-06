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Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'un muhtemel rakibini açıkladılar! İşte o tahmin

Trabzonspor'un muhtemel rakibini açıkladılar! İşte o tahmin

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, ilk 3 haftayı 6 puanla geride bıraktı. Bordo-mavili ekibin lig aşamasını hangi sırada tamamlayacağı merak konusu olurken, yapay zekanın yaptığı tahmin dikkat çekti. Analizde Trabzonspor'un olası bitiriş sırası ve play-off turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler de belirlendi. İşte detaylar..

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 12:22
Trabzonspor'un muhtemel rakibini açıkladılar! İşte o tahmin

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, lig aşamasında geride kalan 3 haftada topladığı 6 puanla yoluna devam ediyor. Bordo-mavililerin organizasyonu kaçıncı sırada tamamlayacağı merak edilirken, yapay zekadan dikkat çeken bir tahmin geldi.

Football Meets Data'nın yaptığı analize göre Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi lig aşamasını 10. sırada tamamlaması bekleniyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde Karadeniz temsilcisini play-off turunda zorlu rakipler bekliyor. Trabzonspor'un 10. sırada yer alması durumunda muhtemel rakipleri Danimarka ekibi Midtjylland veya Letonya temsilcisi Riga olacak.

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Bordo-mavili ekibin lig aşamasında oynayacağı 3 karşılaşma bulunuyor. Trabzonspor, bu maçlardan alacağı sonuçlarla hem sıralamasını hem de Avrupa'daki yol haritasını belirleyecek.

CSKA Sofia (Deplasman)

Jablonec (İç saha)

Kızılyıldız (Deplasman)

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