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Trabzonspor'da penaltı isyanı

Konferans Ligi'nde Fırtına'nın Freiburg'u konuk ettiği maçta skandal bir karar çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor'da penaltı isyanı
Konferans Ligi'nde Fırtına'nın Freiburg'u konuk ettiği maçta skandal bir karar çıktı. Dakikalar 55'i gösterirken Paul Onuachu, kendisine doğru yapılan ortaya yükselip vurmak üzereydi. Ancak arkasından gelen Kübner sert şekilde gelerek bordo-mavili oyuncuyu devirdi. Kafa şutuna hazırlanan Onuachu hakem Kristo Tohver'e dönerek penaltı bekledi. Estonyalı hakem şaşırtıcı şekilde "Devam" derken gözler VAR'a çevrildi. Ancak oradan da bir inceleme tavsiyesi gelmedi. Hakemlik kariyerinin sonuna gelen Tohver'in yediği net penaltı ile Trabzonspor, Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. Yönetim, UEFA ile görüşerek maçlarına daha kaliteli hakemler talep edecek.
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