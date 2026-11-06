Thomas Reis: Yenilmeyi hak etmedik

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde sahasında Freiburg'a kaybettiği mücadele sonrasında teknik direktör Thomas Reis bir hayli üzgündü. Karadeniz ekibinin başında çıktığı 8. maçta ilk defa yenilgi gören Alman çalıştırıcı, mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti. Reis "İlk yarıda istediklerimizi yapamadık. Bu bölümde gol yedik. İkinci yarıda soyunma odasında neleri değiştirebileceğimizi konuştuk. İyi de oynadık. Ancak bir türlü gol atamadık" diye konuştu.

İDDİAMIZ EKSİLMEDİ

Thomas Reis şu ifadeleri kullandı: "Konferans Ligi'nin en iddialı takımlarından biriyiz. Freiburg'a kaybettik ancak bizim için değişen bir şey yok. İddiamız eksilmedi. Hedefimiz yine ilk 8 olacak. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Oyuncularıma gösterdikleri performans ve inanç için teşekkür ediyorum. Maçı eşitliğe getirmek için ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Çok uğraştılar ancak topu bir türlü rakip kaleye gönderemedik. Bu maçı unutacağız ve önümüze bakacağız."

SADECE 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, dün değişiklik hakkına fazla başvurmadı. 58. dakikada Batista Mendy'nin yerine Ozan Tufan'ı 87'de Mustafa Eskihellaç'ın yerine de Bouchouari'yi soktu. Kalan 3 hakkını ise kullanmadı.

28. GOLLERİ OLDU!

Freiuburg son 1 yılda duran toplarda müthiş bir istatistik tutturdu. Bundesliga, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde attıkları gollerin 28'nini duran toplardan buldular. Trabzonspor'u da kornerden avladılar.

MÜTHİŞ DESTEK

Trabzonspor'un evinde Freiburg'u konuk ettiği mücadeleye büyük ilgi vardı. Taraftarlar, Papara Park'ı doldurdu. İlk düdükten itiraben oyunculara büyük destek verdiler. 90 dakika susmadılar.