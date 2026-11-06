Nazar boncuğu

Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ilk yenilgisini aldı. Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Freiburg maçıyla birlikte 8. karşılaşmasına çıkan bordo-mavililerin 7 maçlık galibiyet serisi son buldu. Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde sırasıyla Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Konferans Ligi'nde Finlandiya'da da KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

KONFERANS'TA İLK YENİLGİ

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi. Daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen ve Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini Freiburg karşısında sürdüremedi. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. KuPS ve Hearts maçlarından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Freiburg mağlubiyetiyle 6 puanda kaldı.

SALAH ÜÇTE ÜÇ YAPAMADI

Süper Lig'de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, Konferans Ligi'nde ise ilk iki maçta birer gol kaydeden Salah, Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada toplam 10 gole imza atarak takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor. Salah, Konferans Ligi'nde 4-2 galip geldikleri KuPS ile 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez fileleri havalandırdı. Mısırlı süper yıldız, Freiburg'u ise boş geçti. Çok önemli birkaç pozisyon yaşayan Salah, son vuruşları yapamadı. Salah, bu sezon resmi karşılaşmalardaki 10 golünün sekizini Papara Park'ta kaydetti. 34 yaşındaki sağ kanat dün ise sessiz kaldı.

REİS 3 FARKLI İSİM KULLANDI

Thomas Reis, Freiburg sınavına, G.Antep maçının ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Alman hoca, sol bekte kart cezalısı Cabral'ın yerine Mustafa'yı sahaya sürdü. Yedek soyundurduğu Savic'in yerine Cenk'i, Melih'in yerine de Mendy'yi oynattı.

TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER VARDI

Fırtına'da Dju, Aral, Batagov, Folcarelli ve Onuralp sakatlıkları, Cabral da kart cezası nedeniyle forma giyemedi. UEFA listesinde olmayan Malinovskyi, Okay, Metehan, Umut ve Ali Habeşoğlu da kadroda yoktu.

63'ÜNCÜ KEZ MAĞLUP OLDU

Karadeniz devi, Avrupa kupalarında 160. maçına dün Alman ekibi karşısında çıktı. Bordo-mavili takım, bu periyotta 58 galibiyet elde etti. Dünkü Freiburg yenilgisiyle birlikte 63 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz devi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

5

Fırtına, bu sezon Avrupa'da beşinci karşılaşmasını oynadı. Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup olan Karadeniz devi, Konferans Ligi ilk hafta maçında Kuopio ve Hearts'ı devirdi. Freiburg'a yenildi.

0

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk kez bir maçta gol atamadı. Süper Lig'de 5 lig maçında 15 gol atan, Konferans Ligi'nde de 2 maçta 6 gol kaydeden bordo-mavililer, bu kez gol atma başarısı gösteremedi.

KONFERANS LİGİ FORMATI

Konferans Ligi formatında lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna yükselirken, 9-16. sıradaki ekipler play-off turuna seri başı olarak katılıyor.

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

26 Kasım: CSKA Sofya (D)

10 Aralık: Jablonec

17 Aralık: Kızılyıldız (D)

BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA

12: Konuk ekip Freiburg kalemize etkili geldi. Dakikada Eggestein'in ceza yayı gerisinden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

14: Kornerde Matanovic'in kafa vuruşunda, topu kaleci Onana çeldi. Ancak altıpas içinde Kübler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

26: Trabzonspor frikik kazandı. Takım kaptanı Salah'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top kornere çıktı.

29: Bordo-mavili takımın atağında Muçi'nin ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunda, yerden de seken top direğin yanından auta gitti.

41: Trabzonspor bu dakikada etkili bir atak geliştirdi. Saviolo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Salah'ın sert şutunda, top üstten auta gitti.

43: Hızlı gelişen konuk takım atağında Eggestein'in pasında ceza alanı sol çaprazında Grifo'nun şutunda, top yandan auta çıktı.

61: Muçi'nin kornerinde gelen topa Onuachu'nun kafa vuruşunu altıpas içinde Salah'ın tamamlamak istedi. Kaleci Backhaus çıkarmayı başardı.

85: Salah'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top savunmada Makengo'ya çarparak kornere çıktı.

90+2: Trabzonspor'un geliştirdiği atakta Nwaiwu'nun kafa ile indirdiği topla buluşan Salah'ın şutunda, kaleci Backhaus gol izni vermedi.