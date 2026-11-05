Trabzonspor'da Wagner Pina: Golü bulabilsek...

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 3. hafta maçında sahasında Alman ekibi Freiburg'u konuk etti. Bordo-mavililer rakibine 1-0'lık skorla mağlup olurken mücadelenin ardından Wagner Pina açıklamalarda bulundu.

İŞTE PINA'NIN O SÖZLERİ:

"İyi bir maç oldu. İki taraf da kazanabilirdi. Zor olacağını biliyorduk. İlk 15 dakika hariç maçın hakimiydik. Golü bulabilsek farklı olabilirdi ama maalesef kaybettik. Biraz şans faktörü... Şans yanımızda değildi. Önümüzde önemli bir maç var. Artık tüm odağımız o maçı kazanmak üzerine olacak."