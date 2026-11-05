Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Freiburg ile karşılaştı. Bordo-mavililer, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Papara Park'taki kritik karşılaşmanın ardından ülke puanında yaşanan değişim dikkat çekti. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 22:53 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 22:57
1- İNGİLTERE: 107.463
2- İTALYA: 91.446
3- İSPANYA: 86.493
4- ALMANYA: 84.973
5- FRANSA: 71.724
6- PORTEKİZ: 68.350
7- BELÇİKA: 63.450
8- HOLLANDA: 55.729
9- TÜRKİYE: 53.075
10- YUNANİSTAN: 46.812
11- ÇEKYA: 46.125
12- POLONYA: 45.725
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