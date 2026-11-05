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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Freiburg ile karşılaştı. Bordo-mavililer, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Papara Park'taki kritik karşılaşmanın ardından ülke puanında yaşanan değişim dikkat çekti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 22:53 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 22:57
Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının 3. haftasında sahasında Freiburg'u ağırladı.

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Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

Dakika 14'te konuk ekip Lukas Kübler'in golü ile 1-0 öne geçerken mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı.

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

Temsilcimiz, Freiburg'a 1-0 yenilirken karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanımızdaki değişim dikkat çekti. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

1- İNGİLTERE: 107.463

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

2- İTALYA: 91.446

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

3- İSPANYA: 86.493

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

4- ALMANYA: 84.973

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

5- FRANSA: 71.724

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

6- PORTEKİZ: 68.350

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

7- BELÇİKA: 63.450

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

8- HOLLANDA: 55.729

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

9- TÜRKİYE: 53.075

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

10- YUNANİSTAN: 46.812

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

11- ÇEKYA: 46.125

Trabzonspor'da seri sona erdi! Ülke puanımız...

12- POLONYA: 45.725

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