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Trabzonspor sahasında Freiburg'a mağlup!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. hafta mücadelesinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'u ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden bordo-mavililerin tüm kulvarlarda elde ettiği 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 19:33 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 22:35
Trabzonspor sahasında Freiburg'a mağlup!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golü 14. dakikada Lukas Kübler kaydetti.

AVRUPA'DA İLK KEZ KAYBETTİ

Konferans Ligi'nde ilk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg karşısında aldığı mağlubiyetle turnuvadaki ilk puan kaybını yaşadı. Alman temsilcisi ise bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

THOMAS REIS YÖNETİMİNDE İLK MAĞLUBİYET

Fatih Tekke'nin ardından takımın başına geçen Thomas Reis, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 7 karşılaşmanın tamamını kazanmıştı. Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yakalanan galibiyet serisi, Freiburg karşısında sona erdi. Alman teknik adam yönetimindeki bordo-mavililer, ilk yenilgisini yaşadı.

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SIRADAKİ RAKİP CSKA SOFYA

UEFA Konferans Ligi'nin gelecek haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek. Freiburg ise sahasında Hollanda ekibi Twente'yi ağırlayacak.

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