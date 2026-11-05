CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor-Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. hafta mücadelesinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak kritik karşılaşmada bordo-mavililer, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri, ilk 11'ler ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 19:33 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 19:41
Trabzonspor-Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-Freiburg maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, lig aşamasının üçüncü haftasında Alman ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin Avrupa arenasındaki kritik mücadelesi, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Trabzon'da oynanacak. Mücadelede Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver düdük çalacak. Trabzonspor, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Peki, Trabzonspor maçı hangi kanalda? Freiburg maçı şifresiz mi, saat kaçta? Detaylar haberimizde!

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa; Mendy, Fabinho; Salah, Muçi, Saviolo; Onuachu

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Grifo, Goto, Matanovic

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklandı.

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasındaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan iki haftada aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Organizasyona deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio karşısında başlayan bordo-mavililer, rakibini 4-2 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

İkinci hafta mücadelesinde İskoçya ekibi Hearts'ı Papara Park'ta ağırlayan Karadeniz temsilcisi, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece ilk iki karşılaşmasını kazanan Trabzonspor, 6 puana ulaştı ve lig aşamasında üst sıralara yerleşti.

Bordo-mavililer, Freiburg karşısında da kazanarak Avrupa'daki başarılı grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Taraftarı önünde oynayacağı mücadelede üç puan hedefleyen Trabzonspor, bu sonucu alması halinde Konferans Ligi'nde 9 puana ulaşacak. Teknik heyet ve futbolcular, iç saha avantajını kullanarak Alman temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Freiburg karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da bazı futbolcular kadroda yer alamayacak. Kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral, Alman ekibine karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan da mücadelede görev yapamayacak.

Teknik heyet, önemli eksiklere rağmen sahaya en güçlü kadroyla çıkmayı planlıyor. Özellikle Avrupa kupalarında alınan iki galibiyetin ardından takımın oyun düzenini korumak isteyen bordo-mavililer, Freiburg karşısında hücumdaki etkili performansını sürdürmeye çalışacak.

FREIBURG BUNDESLIGA'DA ZİRVE TAKİBİNDE

Trabzonspor'un rakibi Freiburg, Almanya Bundesliga'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Julian Schuster yönetimindeki Alman temsilcisi, ligde Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor kadar istikrarlı bir başlangıç yapamadı. İlk iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Alman ekibi, 3 puanla lig aşamasının 18. basamağında yer alıyor.

Alman temsilcisi, Trabzon deplasmanında puan ya da puanlar alarak Avrupa'daki konumunu iyileştirmek istiyor. Bu nedenle Papara Park'ta oynanacak mücadele, iki takımın turnuvadaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Trabzonspor'un yenilgisiz serisini devam ettirme isteği ile Freiburg'un üst sıralara yaklaşma hedefi karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 160. MAÇINA ÇIKIYOR

Freiburg karşılaşması, Trabzonspor açısından Avrupa kupaları tarihinde ayrı bir önem taşıyor. Bordo-mavililer, Alman ekibi karşısında Avrupa arenasındaki 160. mücadelesine çıkacak.

Karadeniz temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 159 karşılaşmada 58 galibiyet elde etti. Bu maçların 39'u beraberlikle sonuçlanırken bordo-mavililer 62 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında rakip fileleri 200 kez havalandırırken kalesinde 216 gol gördü. Bordo-mavililer, Freiburg karşısında galip gelerek hem Konferans Ligi'ndeki puanını 9'a çıkarmayı hem de Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 59'a yükseltmeyi hedefliyor.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Batrakov'a 150 milyon euro!
F.Bahçe'de sürpriz zirve! O yıldızla bizzat görüştü
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Afyonkarahisar’da kan donduran manzara: 3 ayrı noktada 9 kişinin cesedi bulundu! Şüphelinin görüntüsü Takvim'de
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde olay yaratacak iddia!
İşte Italiano'nun Celtic maçı muhtemel 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sürpriz zirve! O yıldızla bizzat görüştü F.Bahçe'de sürpriz zirve! O yıldızla bizzat görüştü 16:46
Sergen Yalçın'ın doğum günü Riva’da kutlandı Sergen Yalçın'ın doğum günü Riva’da kutlandı 16:38
G.Saray'ın Amedspor mesaisi başladı! G.Saray'ın Amedspor mesaisi başladı! 16:35
G.Saray'da 3 değişiklik birden! G.Saray'da 3 değişiklik birden! 15:55
Emre Belözoğlu imzayı atıyor! Emre Belözoğlu imzayı atıyor! 15:50
Nübel, Almanya Milli Takımı'na çağrıldı! Nübel, Almanya Milli Takımı'na çağrıldı! 15:13
Daha Eski
F.Bahçe Belözoğlu ile ilk antrenmanına çıktı! F.Bahçe Belözoğlu ile ilk antrenmanına çıktı! 15:09
G.Saray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi G.Saray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi 14:26
F.Bahçe'nin ve G.Saray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar! F.Bahçe'nin ve G.Saray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar! 14:02
Materazzi'den Emre Belözoğlu'na tam destek! Materazzi'den Emre Belözoğlu'na tam destek! 13:19
Liverpool, F.Bahçeli yıldızı istiyor Liverpool, F.Bahçeli yıldızı istiyor 12:46
Celtic-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Celtic-Beşiktaş maçı hangi kanalda? 12:40