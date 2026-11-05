TRABZONSPOR-FREIBURG MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor-Freiburg maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, lig aşamasının üçüncü haftasında Alman ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin Avrupa arenasındaki kritik mücadelesi, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Trabzon'da oynanacak. Mücadelede Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver düdük çalacak. Trabzonspor, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Peki, Trabzonspor maçı hangi kanalda? Freiburg maçı şifresiz mi, saat kaçta? Detaylar haberimizde!

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklandı.

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasındaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan iki haftada aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Organizasyona deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio karşısında başlayan bordo-mavililer, rakibini 4-2 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

İkinci hafta mücadelesinde İskoçya ekibi Hearts'ı Papara Park'ta ağırlayan Karadeniz temsilcisi, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece ilk iki karşılaşmasını kazanan Trabzonspor, 6 puana ulaştı ve lig aşamasında üst sıralara yerleşti.

Bordo-mavililer, Freiburg karşısında da kazanarak Avrupa'daki başarılı grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Taraftarı önünde oynayacağı mücadelede üç puan hedefleyen Trabzonspor, bu sonucu alması halinde Konferans Ligi'nde 9 puana ulaşacak. Teknik heyet ve futbolcular, iç saha avantajını kullanarak Alman temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Freiburg karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da bazı futbolcular kadroda yer alamayacak. Kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral, Alman ekibine karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan da mücadelede görev yapamayacak.

Teknik heyet, önemli eksiklere rağmen sahaya en güçlü kadroyla çıkmayı planlıyor. Özellikle Avrupa kupalarında alınan iki galibiyetin ardından takımın oyun düzenini korumak isteyen bordo-mavililer, Freiburg karşısında hücumdaki etkili performansını sürdürmeye çalışacak.

FREIBURG BUNDESLIGA'DA ZİRVE TAKİBİNDE

Trabzonspor'un rakibi Freiburg, Almanya Bundesliga'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Julian Schuster yönetimindeki Alman temsilcisi, ligde Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor kadar istikrarlı bir başlangıç yapamadı. İlk iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Alman ekibi, 3 puanla lig aşamasının 18. basamağında yer alıyor.

Alman temsilcisi, Trabzon deplasmanında puan ya da puanlar alarak Avrupa'daki konumunu iyileştirmek istiyor. Bu nedenle Papara Park'ta oynanacak mücadele, iki takımın turnuvadaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Trabzonspor'un yenilgisiz serisini devam ettirme isteği ile Freiburg'un üst sıralara yaklaşma hedefi karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR-FREIBURG MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor ile Freiburg arasında oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da merak ediliyor. Maç öncesi tahminlere göre bordo-mavililerin şu isimlerle sahada olması bekleniyor:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih Kabasakal, Mohamed Salah, Ernest Muçi, Saviolo, Paul Onuachu.

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic.

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 160. MAÇINA ÇIKIYOR

Freiburg karşılaşması, Trabzonspor açısından Avrupa kupaları tarihinde ayrı bir önem taşıyor. Bordo-mavililer, Alman ekibi karşısında Avrupa arenasındaki 160. mücadelesine çıkacak.

Karadeniz temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 159 karşılaşmada 58 galibiyet elde etti. Bu maçların 39'u beraberlikle sonuçlanırken bordo-mavililer 62 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında rakip fileleri 200 kez havalandırırken kalesinde 216 gol gördü. Bordo-mavililer, Freiburg karşısında galip gelerek hem Konferans Ligi'ndeki puanını 9'a çıkarmayı hem de Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 59'a yükseltmeyi hedefliyor.

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Freiburg 🏆 UEFA Konferans Ligi 3. Hafta ⏰ 20.45 🏟 Papara Park @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/o3WO86ESlI — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 4, 2026