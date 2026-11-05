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Trabzonspor - Freiburg maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Alman temsilcisi Freiburg'u konuk ediyor. Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden bordo-mavililer, Papara Park'ta galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın TRT 1 canlı yayın ve şifresiz izleme bilgilerini araştırıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 19:42
Trabzonspor - Freiburg maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

Trabzonspor - Freiburg maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

TRT 1 canlı izle ekranı, Trabzonspor - Freiburg maçı öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 3. haftasında Alman ekibi Freiburg'u sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Papara Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, "Trabzonspor maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi, TRT 1 HD canlı yayın nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Trabzonspor - Freiburg maçının yayın bilgileri ve canlı takip ekranı...

TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI TRT 1'DE CANLI YAYINLANACAK!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Trabzonspor - Freiburg karşılaşması, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - Freiburg karşılaşması TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 HD CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden takip etmek isteyenler, kanalın resmî internet sitesindeki canlı yayın ekranını kullanabilir. TRT 1 HD yayınını televizyonlarından izlemek isteyen futbolseverler ise kanalın yayın yaptığı uydu ve televizyon platformlarını tercih edebilir.

TRT 1 canlı izle: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Freiburg arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. hafta mücadelesi, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa; Mendy, Fabinho; Salah, Muçi, Saviolo; Onuachu

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Grifo, Goto, Matanovic

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 3'TE 3 PEŞİNDE

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, organizasyondaki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. İkinci haftada Papara Park'ta İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 yenen Karadeniz temsilcisi, 6 puana ulaştı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yükselen bir grafik ortaya koyan Trabzonspor, tüm kulvarlarda üst üste 7 galibiyet alarak Freiburg karşısına çıkıyor. Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u 4-3 ve Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Avrupa'daki başarılı performansını da sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, Freiburg karşısında kazanması halinde Konferans Ligi'nde üçte üç yapacak ve lig aşamasında önemli bir avantaj elde edecek.

FREIBURG DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Almanya temsilcisi Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. İlk karşılaşmasında Jablonec'i 3-2 mağlup eden Alman ekibi, ikinci haftada Monaco deplasmanında 3-0 kaybetti. Böylece 3 puanda kalan Freiburg, Trabzonspor karşısında yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Teknik direktör Julian Schuster yönetimindeki Freiburg, Avrupa maçının öncesinde Bundesliga'da Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Ancak DFB-Pokal'da Wolfsburg'u 3-2, ligde ise Augsburg'u 2-1 yenerek toparlanma sinyali verdi.

Freiburg'un Avrupa deplasmanlarında yaşadığı sonuçlar da dikkat çekiyor. Alman temsilcisi, kıta kupalarındaki son beş deplasman maçının dördünden mağlubiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR - FREIBURG CANLI TAKİP | CANLI SKOR

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