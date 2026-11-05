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Anasayfa Trabzonspor Thomas Reis: En azından beraberliği hak etmiştik!

Thomas Reis: En azından beraberliği hak etmiştik!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 23:04 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 01:25
Thomas Reis: En azından beraberliği hak etmiştik!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Almanya temsilcisi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Sahadan galibiyetle ayrılan konuk ekip, bordo-mavililerin Thomas Reis yönetimindeki 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, mücadeleyi değerlendirdi. Alman çalıştırıcı, özellikle ilk bölümde yapılan hatalara dikkat çekerken ikinci yarıdaki mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi.

"İLK 15-20 DAKİKADAN MUTLU DEĞİLİM"

Maçın başlangıcında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Thomas Reis, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda ilk 15-20 dakikadan mutlu değilim. Basit bir hatadan geldi gol. İkinci yarıda takımım iyi mücadele gösterdi. Günün sonunda kaybettik ama ikinci yarıdaki mücadeleden dolayı mutluyum. Şimdi yapmamız gereken şey devam etmek, önümüzde maçlar var."

"PAUL'U BULMALIYDIK, ONU BULAMADIK"

Hücum organizasyonlarında yaşadıkları sorunlara da değinen Alman teknik adam, değerlendiremedikleri fırsatların mağlubiyette etkili olduğunu söyledi.

Reis, "İlk 15-20 dakika sahada fazla yoktuk, topu çok basit kaybettik. Ortalarda istediğimiz etkiyi göstermedik 90 dakika. Paul'u bulmalıydık, onu bulamadık. Salah ile önemli fırsatımız vardı, onu değerlendiremedik. Günün sonunda bunları değerlendiremeyince maalesef sonuç bu şekilde." şeklinde konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Reis, Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendisi için özel bir durum olduğunu belirterek "İlk kez mağlubiyet aldıktan sonra burada oturuyorum. Mağlubiyetle birlikte karşınızdayım. İlk 15-20 dakika açıkçası, doğrusunu söylemek gerekirse en iyi performansımızı gösteremedik, en iyi performansımız bu değildi. Çok basit top kayıpları yaptık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Kornerden de bir gol yedik açıkçası." dedi.

İkinci yarıda ise birbiri için mücadele eden, gol fırsatlarını kovalayan, her şeyini vermeye çalışan bir takım gördüğünü ifade eden Reis, şunları söyledi:

"Aslında burada en azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece gol bulamadık belki ama onun dışında birçok pozisyonumuzda golü bulabilecek, birçok fırsatımız da vardı. Freiburg açısından değerlendirecek olursak eğer, ikinci yarıda aslında gol fırsatları da çok yoktu. İlk yarı üzerinde de rakibimizin aslında çok fazla bir gol fırsatı olduğunu söyleyemeyiz. Ama günün sonunda maalesef kaybeden taraf biz olduk. Şu an odaklanmamız gereken şey, pazar günü oynayacağımız maç. O maçta elbette yine kazanmak istiyoruz."

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