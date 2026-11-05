Salah seri peşinde

Süper Lig'de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, Konferans Ligi'nde ise ilk iki maçta birer gol kaydeden Salah, Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada toplam 10 gole imza atarak takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Salah, Konferans Ligi'nde 4-2 galip geldikleri KuPS ile 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez fileleri havalandırdı. Mısırlı süper yıldız, Freiburg karşısında da ağları sarsması halinde Konferans Ligi'nde ilk üç maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.

İÇ SAHADA COŞUYOR

Salah, bu sezon resmi karşılaşmalardaki 10 golünün sekizini Papara Park'ta kaydetti. Mısırlı sağ kanat, G.Saray derbisinde üç, Başakşehir sınavında iki, G.Birliği ve Beşiktaş ile Konferans Ligi'ndeki Hearts müsabakalarında ise birer kez ağları sarstı. Salah, KuPS ve Amed Sportif ağlarını ise deplasmanda havalandırdı.

DENİZLİ FORMASINI İMZALADI

Salah, Dubai'deki bir reklam çekiminde şu an amatörde yer alan Denizlispor'un formasını imzaladı. Denizlili reklamcı Ahmet Kılınçlı, reklam filmi çekiminin ardından memleketinin takımına ait formaları Salah'a imzalattı.