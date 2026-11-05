UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Paul Onuachu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli forvet, "Kaybetmemize rağmen bugün iyi bir maç oynadık. Takım kazandığı sürece benim için sorun yok ama tabii ki fırsat geldiği zaman ben de gol atmak isterim. Bir forvet olarak ben de gol atmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Paul Onuachu, Muhammed Salah hakkında, "Herkes Salah gibi bir yıldızla çalışmak ister. O bir dünya yıldızı. Tecrübesiyle bize çok şey katıyor." şeklinde konuştu.

Yıldız forvet maç içinde penaltı beklediği pozisyon için, "Arkamdan ittirildim ancak sonuçta nihai kararı verecek olan hakemdi." dedi.