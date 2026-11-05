CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Julian Schuster'dan maç sonrası Trabzonspor için övgü dolu sözler!

Julian Schuster'dan maç sonrası Trabzonspor için övgü dolu sözler!

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, Trabzonspor'un çok kaliteli ve enerjik bir takım olduğunu belirterek, böyle bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 23:23
Julian Schuster'dan maç sonrası Trabzonspor için övgü dolu sözler!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın önemli bir mücadeleye sahne olduğunu belirten Schuster, "Bugün çok önemli bir maç oynadık. Defansif anlamda agresif bir oyun ortaya koyduk. Bazı fırsatları değerlendiremedik. Böyle bir stadyumda önemli bir karşılaşmaya çıktık ve çok değerli 3 puan aldık" dedi.

Trabzonspor'un oyun kalitesine dikkat çeken Schuster, "Trabzonspor kalite olarak çok iyi ve enerjisi yüksek bir takım. Top kazanma konusunda oldukça iyiler" ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Italiano: Çok sinirliyim!
Beşiktaş İskoçya'da kaybetti!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
"Davam ekmek davası" demiş... Afyonkarahisar katili Arif Sefa Özdemir'in aylar önceki o paylaşımı Takvim'de
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa'da çifte şok! Ülke puanımız...
Celtic - Beşiktaş maçında penaltı kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 01:07
Celtic - Beşiktaş maçında penaltı kararı! Celtic - Beşiktaş maçında penaltı kararı! 00:15
"İlk yarıda çok iyi oynadık!" "İlk yarıda çok iyi oynadık!" 23:48
"Bizim açımızdan üzücü bir gün" "Bizim açımızdan üzücü bir gün" 23:43
Pina: Golü bulabilsek... Pina: Golü bulabilsek... 23:37
"Önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız" "Önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız" 23:34
Daha Eski
Paul Onuachu: Fırsat geldiği zaman... Paul Onuachu: Fırsat geldiği zaman... 23:29
"Trabzonspor çok kaliteli bir takım" "Trabzonspor çok kaliteli bir takım" 23:22
Thomas Reis: Yapmamız gereken şey... Thomas Reis: Yapmamız gereken şey... 23:04
İşte Konferans Ligi puan durumu! İşte Konferans Ligi puan durumu! 22:59
"Kalitemizi göstermemiz gerekiyor!" "Kalitemizi göstermemiz gerekiyor!" 22:14
Trabzonspor penaltı bekledi! Trabzonspor penaltı bekledi! 22:11