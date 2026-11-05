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Anasayfa Trabzonspor İşte Trabzonspor-Freiburg maçı sonrası Konferans Ligi'nde güncel puan durumu!

İşte Trabzonspor-Freiburg maçı sonrası Konferans Ligi'nde güncel puan durumu!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçında sahasında Freiburg'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu maçın ardından bordo-mavililerin mücadele ettiği Konferans Ligi'nde güncel puan durumu merak ediliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 22:59
İşte Trabzonspor-Freiburg maçı sonrası Konferans Ligi'nde güncel puan durumu!

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Freiburg'u ağırladı.

Turnuvadaki ilk 2 maçını kazanan bordo-mavililer, Alman ekibine 1-0 mağlup olarak 3. haftayı puansız kapattı.

Bu karşılaşmanın ardından UEFA Konferans Ligi'nde puan durumu güncellendi.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

36- Kauno Zalgiris 0 PUAN

35- Inter Escaldes 0 PUAN

34- Midtjylland 1 PUAN

33- KuPS 1 PUAN

32- Hearts 1 PUAN

31- Getafe 1 PUAN

30- Saburtalo 1 PUAN

29- Pafos 1 PUAN

28- Jablonec 1 PUAN

27- CSKA Sofya 1 PUAN

26- Kairat 2 PUAN

25- AGF 2 PUAN

23- Riga FC 2 PUAN

23- Egnatia 2 PUAN

22- Nordsjælland 2 PUAN

21- Lincoln 3 PUAN

20- Borac Banja Luka 3 PUAN

19- Thun 3 PUAN

18- Gent 4 PUAN

17- Braga 4 PUAN

16- Atalanta 4 PUAN

15- Kızılyıldız 4 PUAN

14- Universitatea Craiova 4 PUAN

13- Kopenhag 4 PUAN

12- Brighton 4 PUAN

11- Freiburg 6 PUAN

10- Hajduk Split 6 PUAN

9- STVV 6 PUAN

8- TRABZONSPOR 6 PUAN

7- Monaco 6 PUAN

6- Twente 6 PUAN

5- Brann 6 PUAN

4- Lugano 6 PUAN

3- Panathinaikos 6 PUAN

2- Ajax 6 PUAN

1- Mjällby 7 PUAN

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